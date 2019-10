Land kauft jetzt mehr Boden

Mit einer aktiven Bodenpolitik will das Land Salzburg leistbare Grundstücke für die Bauträger sorgen. Das Prinzip ist einfach: Das Land kauft Grund und überlässt ihn mittels Baurecht. So entfällt schon mal der Grundkauf für die Bauträger. Landesrat Josef Schwaiger will damit zumindest nah an die 10-Euro-Miete.