Durch Auto-Unfall aus dem Schlaf gerissen

Der einheimische Autofahrer war in der Nacht zum Samstag gegen 1 Uhr von der Straße abgekommen. Der 39-Jährige landete mit dem Wagen auf der Beifahrerseite in der Hecke von Emma W. „Es hat einen TUscher gemacht und dann war mein Schlafzimmer plötzlich hell beleuchtet. Das Fenster geht zur Salzachtal Straße raus, deswegen haben die Scheinwerfer des Autos alles taghell gemacht“, erzählt die Anrainerin. Da schon nach Minuten Polizei, Rettung und Feuerwehr zufuhren, brauchte sie keine Hilfe mehr zu rufen. „Früher ging das ständig so. In den 70er Jahren war die Straße noch lang nicht so sicher wie heutzutage. Ich kann mich noch erinnern, dass es allein im Jahr 1971 18 Unfälle mit Toten gab, alle entlang von unserem Garten. Mittlerweile kommt es nur mehr sehr selten vor.“