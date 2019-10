Handke und „ein anderer“ feierten Doppelpremiere

Schauspieler und Regisseur André Hinderlich ist dabei Projektionsfläche für die eigenen Erfahrungen der Zuschauer. Er poltert und tobt in Schwarzlicht über die Bühne und wirkt mit weißem Hemd und Glatze wie ein Klon aus einem Science-Fiction-Film. Er ist alle – und niemand. „Über vieles davon habe ich schon als Kind nachgedacht. Ich hätte es nur nie so formulieren können“, sagt eine Zuschauerin in der Pause.