„Lugeck Alm“: Namensänderung als Relaunch

Eine Institution in der Wiener Partyszene hat sich einer Auffrischungskur unterzogen. Die ehemalige „Bettel Alm am Lugeck“ bekam ein neues Corporate-Design und hat in Zuge dessen auch gleich den Namen auf das Wesentliche reduziert: „Lugeck-Alm“. Das neue Logo setzt auch auf ein neues Leittier. Der geometrisch reduzierte Bock schafft gemeinsam mit einer lässigen Schriftgestaltung ein neues, modernes und starkes Auftreten.