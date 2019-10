Geheim-Clubbing: „Boiler Room“ in Wien

Boiler Room wurde 2010 von Blaise Bellville ins Leben gerufen und ist mit seinen 4.000 Aufzeichnungen von über 5.000 Künstlern in 150 Städten längst eine weltbekannte Marke. Als fixer Bestandteil der weltweiten Elektroszene überzeugt das Konzept mit offenen Tanzflächen und außergewöhnlichen Locations. Die angesagtesten DJs bringen die Szene elektrobegeisterter Raver an einem Ort zusammen. Die Plätze für den Boiler Room sind wie immer heiß begehrt und stark limitiert. Wer nicht in den Genuss der Tickets kommt - und das ist eine weitere Besonderheit der Boiler Room-Veranstaltungen - kann jedoch via Liveübertragung die bewegte Stimmung und die Energie der Raver ins eigene Wohnzimmer holen.