Lokal als kulinarischer Botschafter Sri Lankas

Familie Abraham begeistert seit mehr als 30 Jahren in ihrem Restaurant Colombo Hoppers mit jeder Menge Köstlichkeiten aus Sri Lanka und einer großartigen Geschmacksvielfalt. Die Mama steht selbst in der Küche. Die Liebe zu ihrem Heimatland und die Leidenschaft fürs Kochen sind in jedem Bissen spürbar. Sowohl die fantastische Küche als auch die freundliche Bedienung machen dieses Restaurant zu einem echten Insider-Tipp!