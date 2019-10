Spiritsfestival: City4U hat Bars vorab getestet

#Die besten Barkeeper der Stadt

Ein Stück italienische Barkultur, inspiriert von der Vitalitá der Metropole Mailand, lebt durch die Campari Bar seit Anfang Oktober nun mitten in Wien. Obwohl sie gerade erst eröffnet hat, wird sie beim Falstaff Bars- and Spiritsfestival am 28. Oktober in der Hofburg vertreten sein. Dort werden neben den besten Bars, nämlich auch die besten Barkeeper und Mixologen gekürt. „Einen professionellen Barmann erkennt man an der Arbeit mit den Jiggers (Anmerkung: Messbechern). Denn jede Spirituose hat eine andere Dichte und fließt daher anders“, weiß Stefano und mixt zum Abschluss einen weiteren Negroni mit einem besonderen Pfiff: Einem Schaum aus Rosenwasser und Safran.