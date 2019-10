Mit der „Krone“ die Ski-Stars in Sölden treffen!

Marcel Hirscher steht zwar nicht mehr am Start, aber der Ski-Weltcup-Auftakt am 26. und 27. Oktober in Sölden garantiert trotzdem ein Mega-Spektakel. Mit der „Krone“ erleben Sie die Riesentorläufe auf dem Gletscher aus der Pole Position. Denn wir verlosen jeweils 5x2 Tickets für die Rennen, Fan-Pakete und Meet & Greets mit den Superstars bei der Startnummernauslosung am Vorabend der Bewerbe. Mitspielen ist also für jeden Ski-Fan Pflicht, denn es winkt unter anderem eine Runde Schmähführen mit Österreichs Ski-Rockstar Manuel Feller.