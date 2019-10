Faustschlag: Streit in Neumarkt eskalierte

Eine verbale Auseinandersetzung ist am Donnerstagabend vor einem Lokal Neumarkt eskaliert. Gegenseitige Provokationen zwischen einem Lehrling (17) und einem arbeitslosen Mann (30) gipfelten gegen 21 Uhr in einem handfesten Streit. Dabei schlug der 17-Jährige seinem Kontrahenten mit der Faust auf die Nase. Der Bursche, der zuerst geflohen war, stellte sich kurze Zeit später der Polizei. Der alkoholisierte 30-Jährige wurde verletzt vom Roten Kreuz in das Unfallkrankenhaus gebracht.