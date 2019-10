Junge Ideen für den Tourismus der Zukunft

„Es sind nicht nur Gehalt und genügend Freizeit, was für diese Generation im Tourismus zählt“, betont Doris Höhenwarter, die Lehrerin der Jugendlichen. In einer großangelegten Studie mit 166 Teilnehmern fragten die engagierten Schüler nach Erwartungshaltungen, Erfahrungen in bisherigen Praktika und Maßnahmen, um den Tourismus in Zukunft attraktiver zu gestalten. „Eine zentrale Rolle spielen das Arbeitsklima, Nachhaltigkeit, der Lohn sowie genügend Wertschätzung und Vertrauen des Chefs“, resümiert Alexander Zurl, einer der vortragenden Schüler.