„Der Ball liegt jetzt beim britischen Parlament“

Übergangsphase bis Ende 2021

Die irische Regierung hat dem Abkommen jedenfalls zugestimmt. Für den Fall, dass der europäische Rat am Donnerstag und das britische Parlament am Samstag auch zustimmen, liege es nur noch am europäischen Parlament. Dieses wird sich, laut Schmidt, bei Zustimmung der beiden vorhin genannten Gremien, nicht dagegenstellen. In diesem Fall wäre Großbritannien mit 31.10 aus der EU draußen. Es wird jedoch eine Übergangsphase bis Ende 2021 geben, um diesen Kompromisstext wirklich ausprobieren zu können.