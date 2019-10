Mit der „Krone“ zum Opernerlebnis für Kinder

"Cinderella war von Anfang an mein Lieblingsmärchen. Allerdings wäre mir ein nettes Mädchen, das den ganzen Tag den Boden aufwischt und deren einziger Vorzug kleine Füße sind, die in die berühmten goldenen Schuhe hineinpassen, als Opernfigur zu wenig tiefgründig gewesen. Also machte ich aus ihr eine Komponistin, die aber von ihrer bösen Stiefmutter und den bösen Stiefschwestern gezwungen wird, stupide Notenkopierarbeiten zu erledigen... und auch den Prinzen habe ich zum Poeten aufgewertet. Ein romantisches Paar also, das darüber hinaus auch ein gemeinsames Interesse hat - die Kunst!“, erklärt sie selbst ihren ungewöhnlichen Zugang zu diesem Klassiker.