Kokainkonsum in Europa auf neuem Rekordhoch

Kokain ist in ganz Europa auf dem Vormarsch. Das sagt der kürzlich veröffentlichte Europäische Drogenbericht. Alleine der Koksmarkt in London hat einen geschätzten Wert von weit mehr als einer Milliarde Euro pro Jahr. Durch die Untersuchung des Abwassers der Stadt haben Forscher des King‘s College außerdem herausgefunden, dass in der britischen Hauptstadt täglich 23 Kilogramm reines Kokain konsumiert werden. City4U hat bei der Polizei nachgefragt, ob die Lage in Wien ebenso dramatisch ist.