Schüler liefen vor Bus auf Straße: Von Pkw erfasst

Bei einem Unfall in Wien sind am Mittwochnachmittag zwei Schüler im Alter von zwölf und 13 Jahren verletzt worden. Die Buben waren vor einem Linienbus auf die Straße gelaufen, ein Pkw-Fahrer konnte nicht mehr bremsen und erfasste die Schüler, die in der Folge zu Boden gestoßen wurden.