League of Legends Viewing-Party in Pasching

Das Warten hat fast ein Ende! Die League of Legends World Championship findet am 10. November in Paris statt! 24 Teams aus 13 regionalen Ligen kämpfen um die Qualifikation für das prestigeträchtigste Event in der Geschichte des League of Legends eSports. Nur die Besten der Besten qualifizieren sich für die Endrunde. Mit der „Krone“ können Sie den Wettkampf ab 12.30 Uhr von Linz aus verfolgen: Für die Viewing-Party im Hollywood Megaplex Pasching gibt es 5x2 Tickets zu gewinnen!