Prozess um Wilderer-Drama: 31-Jähriger verurteilt

Freund holte Wilderer ab

Panisch rief der Wilderer dann einen Freund an, der ihn an der Straße abholte. Auch der Kumpel spielte vor Gericht den Unwissenden. „Sie haben trotz der Polizeisperren keinen Verdacht geschöpft und beim Einsteigen nicht einmal das Gewehr gesehen?“, zweifelte die Richterin. Und mahnte: „Eine falsche Zeugenaussage wird strenger bestraft als Wilderei.“ Da gab der 23-Jährige doch noch zu, eingeweiht gewesen zu sein. Der Wilderer wurde dann im Transporter kauernd entdeckt, die Cobra verhaftete ihn. Über den 31-Jährigen ergingen nicht rechtskräftig neun Monate Haft, umgewandelt in 2430 € Geldstrafe. Er leistete bereits Schadenersatz. Die anderen erhielten eine Diversion ohne Strafe. 1000 € (Freundin und Chauffeur) und 900 € (Waffenbesitzer).