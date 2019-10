NASA stellt neue Raumanzüge für Mondmission vor

An jeweilige Astronauten anpassbar

NASA-Ingenieurin Kristine Davis führte vor, wie sie in dem weißen Anzug mit roten und blauen Streifen ihre Arme über den Kopf heben und sich bücken kann, um Gegenstände aufzuheben, ohne das Gleichgewicht zu verlieren. Den neuen Raumanzug gibt es in einer Einheitsgröße, er lässt sich an den jeweiligen Astronauten anpassen. Bisher wurden Raumanzüge in verschiedenen Größen hergestellt.