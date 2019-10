Was für eine Party am Wachauring!

Am 05. Oktober ging es so richtig rund am Wachauring (bei Melk): MINI feierte seinen 60. Geburtstag und das im ganz großen Stil. An diesem Tag gab es geballte MINI Power, die man am eigenen Leib erfahren durfte: Von 306 PS auf der Rennstrecke über Taxi Labs mit echten Rennlegenden bis hin zu Adrenalin pur im Offroad-Gelände. Ja, sogar den starken Regenschauern trotzten die MINI Fans und ließen sich nicht davon aufhalten mit dem eigenen MINI auf der Rennstrecke zu heizen. Das ist eben wahre MINI Liebe.