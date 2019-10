Erfolgreiche Halloween-Challenge startet wieder

Am 31. Oktober findet wieder die im Vorjahr sehr erfolgreich verlaufenen Halloween-Challenge von Live:Krimi statt. Mithilfe eines Smartphones muss man innerhalb von vier Stunden 18 Stationen in ganz Wien abklappern und verschiedene gruselige Aufgaben und Rätsel lösen. Welches Team am Ende die meisten Punkte ergattert hat, gewinnt einen Preis. City4U hat alle Infos zu diesem Gruselspaß.