Delogierung droht: Plätze für 15 Katzen gesucht

Seit 2015 kümmert sich Ingrid K. in einer Kleingartenanlage in Wien 19 um nunmehr 15 Katzen, sorgte dafür dass die Tiere alle kastriert und gechippt werden. Die Leitung des Kleingartenvereins brachte nach zwei Jahren allerdings Klage ein - obwohl sich kaum jemand gestört fühlte. „Mir bleiben zwei, um die Hütte zu räumen, was für mich katatastrophal wäre“, sorgt sich K. - eine rasche Umsiedelung der Vierbeiner könnte die Situation noch retten. Die "Krone Tierecke sucht dringend gute Plätze.