„Lunch-Konzerte“: Musik-Genuss in der Mittagspause

Am 23. Oktober zeigen Studierende der Kontrabassklasse von Prof. Josef Niederhammer der mdw (Universität für Musik und darstellende Kunst Wien) ihr großes Talent: Gemeinsam mit Pianist Matthias Gerstner spielen sie unter anderem Werke von Dittersdorf, Bottesini und Valls. Am 13. November werden Musikfans vom Fumika Fukaya Trio verwöhnt: Mit Flöte, Klarinette und Klavier, bei einem musikalischen Mix von Francaix über Ibert bis Reinecke und Schmitt. Und am 27. November nimmt Pianist Anton Rosputko die Zuhörer auf eine entspannte musikalische Reise mit: mit Stücken von Mozart, Liszt und Debussy. Der Eintritt ist bei allen Lunch-Konzerten eine freiwillige Spende an die jungen Künstler.