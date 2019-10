38-Jähriger griff zu Schreckschusspistole

Am Dienstag gegen 20.30 Uhr kam es in einer Wohnung in der Salzburger Altstadt zu einem Streit zwischen einem Bulgaren (22) und einem russischen (38) Staatsangehörigen. Der Auslöser des Streits ist bislang nicht bekannt. Der 38-Jährige soll dabei Schüsse mit einer Schreckschusspistole abgegeben haben. Der 22-jährige Bulgare wurde von einem Schuss am Kopf getroffen und im Landeskrankenhaus Salzburg erstversorgt. Er soll wiederum den 38-Jährigen im Zuge der Streitigkeit mit einem Messer bedroht haben. Der 38-Jährige wurde nicht verletzt. Von der Staatsanwaltschaft Salzburg wurde die Durchsuchung der Wohnung des Russen angeordnet. Die Polizisten konnten dabei einen Waffenkoffer sowie Munition für eine Gaspistole finden. Eine Gaspistole wurde nicht aufgefunden. Der 38-Jährige bestreitet mit einer Gaspistole geschossen zu haben. Die weiteren genauen Erhebungen zum Sachverhalt laufen. Beide werden auf freien Fuß bei der Staatsanwaltschaft Salzburg angezeigt.