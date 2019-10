Asiatisches Messefieber mit Salzburg-Werbung

Bereits am Vorabend der ITB Asia, der wichtigsten Messe für den asiatisch-pazifischen Reisemarkt, trafen sich 50 Reiseveranstalter im thailändischen Restaurant „Jim Thompson“ zu einem gemütlichen Willkommensplausch. Und nicht nur das: Für die Vertreter aus Salzburg gab es sogar schon Angebote für Sommer 2020. „Nach unserer 14-stündigen Flugreise kamen wir um 16 Uhr in Singapur an und um 19 Uhr trafen wir schon zum Essen. Es war sehr anstregend aber die Gespräche mehr als gut“, zog Christian Wörister, Geschäftsführer der Salzburg AG Tourismus GmbH eine erste Bilanz.