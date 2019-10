Bier-Hotspot soll Guggenthal beleben

Projekt für Bier-Gourmets in Koppl

Nun soll hier „noch viel Geiles entstehen“, wie es in einem Facebook-Posting heißt. Dirk Baert (37), der bereits zwei belgische Bierbars in Salzburg betreibt, hat sich heuer in Guggenthal niedergelassen. Der Chef des „Alchimiste Belge“ und der „Beffa Bar“ will ein Bier-Projekt nach Guggenthal bringen, nur 200 Meter entfernt von der Brauerei-Ruine. Das Hauptquartier des Hopfen-Reichs von Baert soll dort entstehen.