Tour entlang längster Freiluftgalerie Österreichs

Auf der Tour an Board der „MS Blue Danube“ erleben Passagiere die längste Freiluftgalerie Österreichs gemütlich. Man taucht ein in die Welt der Straßenkunst und lernt Wien von einer anderen Perspektive kennen. Manche Werke beinhalten politische, soziale und künstlerische Einflüsse, andere eher persönliche. Die Mission des Street Art Experten ist nicht nur, als Informationsquelle zu fungieren, sondern als Schnittstelle zwischen Einheimischen und Besuchern, die an Gesprächen und Diskussionen interessiert sind zu dienen. Große Namen in der urbanen Kunstszene waren schon in Wien aktiv - ROA, BLU, Stink Fish oder Shepard Fairey, um nur einige zu nennen.