Stromleitungen am Brenner werden verbunden

Bauarbeiten bereits im Gange

Die Arbeiten laufen bereits auf Hochtouren: Auf der Südtiroler Seite baut der Netzbetreiber Terna an einem notwendigen Umspannwerk für den Brennerpass, während die Tinetz das Leitungsnetz im Wipptal sowie die Umspannwerke in Vill und Steinach am Brenner erneuert. Die Fertigstellung ist nämlich bereits bis Sommer 2020 geplant.