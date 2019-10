E-Commerce-Lehre in Salzburg immer beliebter

In Salzburg haben 2018 die ersten neun Lehrlinge die dreijährige Ausbildung begonnen, heuer haben bereits 13 Jugendliche den Vertrag unterschrieben. Das freut auch Michael Piljic, Berufsschullehrer in St. Johann im Pongau: „Unsere Schwerpunkte liegen auf Social Media-Aktivitäten, Webshop-Betreuung und Marketing-Maßnahmen.“ Unternehmen wie Spar, Hervis oder Kaiser+Kraft bilden die Jugendlichen aus. „Wir wollen in Zukunft auch mehr auf heimische Klein- und Mittelbetriebe setzen“, so Julia Peham-Zver von der Wirtschaftskammer Salzburg.