Einbrecher flüchtete weil Mieter wach wurde

In der Nacht auf Montag drang ein Unbekannter in das untere Stockwerk eines Firmengeländes in Hallwang ein. Der Einbrecher dürfte dabei wohl nicht ganz lautlos vorgegangen sein. Eein Mann in einer Wohnung über dem Unternehmen wachte wegen des Lärms des Einbrechers auf. Die Polizei vermutet, dass der Einbrecher dadurch vertrieben wurde. Gestohlen wurde nichts, die Höhe des Sachschadens ist unbekannt.