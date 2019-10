Freiheitliche gehen wieder gegen 80er vor

Kaum eine Geschwindigkeitsbegrenzung spaltet die Salzburger so sehr, wie der Luftschutz-80er auf der Stadtautobahn. Die FPÖ will diesem jetzt im Landtag den Garaus machen und fordert die Einführung eines 100er. Gegen illegale Straßenrennen will die ÖVP vorgehen und fordert dafür ein eigenes Gesetz.