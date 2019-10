„Ich sehe ein kleines Licht am Ende des Tunnels“

Eines war sicher: Die Siegesserie einer Mannschaft würde reißen. Maxi Neuhauser stand nach kurz gespielter Ecke goldrichtig, brachte die Gäste in Front. Insgesamt sechs Goals hat der Angreifer Hof somit in den vergangenen drei Partien eingeschenkt. Yannic Fötschl, Filius von SAK-Coach Andi Fötschl, traf indes auch im fünften Spiel in Serie, machte mit dem 2:0, seinem elften Saisontor, den Deckel drauf. „Der Sieg ist verdient, wir haben fast keine Möglichkeiten zugelassen“, freute sich Kuchls 1b-Trainer Helmut Linemayr. Hof-Trainer Peter Lissy gestand die verdiente Niederlage ein: „Unsere Leistung war eines Spitzenspiels nicht würdig.“ Die Chance auf Wiedergutmachung bietet sich dem ersten Kuchl-Verfolger Samstag in Oberndorf. Erst ein Gegentor hat die Lissy-Crew in der Fremde bislang hinnehmen müssen - und das aus einem Strafstoß. Trotz dieser rosigen Vorzeichen warnt der Hofer Übungsleiter: „In dieser Liga kann jeder jeden schlagen.“