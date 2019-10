Führerscheinloser Autolenker baute Unfall

Eine 28-jährige Frau aus Linz war gegen 17.23 Uhr mit ihrem Pkw auf der Friedhofstraße in Traun von St. Dionysen kommend in Richtung Alt St. Martin unterwegs. Zeitgleich lenkte ein 20-jähriger Mann aus Traun seinen Pkw auf der Unteren Dorfstraße von Linz kommend in Richtung Traun Zentrum. Bei der Kreuzung mit der Friedhofstraße bog der 20-Jährige rechts auf die Friedhofstraße in Richtung St. Dionysen ab. Am Beifahrersitz befand sich ein 16-jähriger Bursch, ebenfalls aus Traun.