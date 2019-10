Drei Tore! Kapitän Raffl netzt weiter am Fließband

Auch im neunten Eishockeyliga-Spiel in Serie angeschrieben - und wie! Die Eisbullen, zunächst 1:2 zurück, ballerten sich in Innsbruck zum 8:2. Satte Revanche für zuletzt vier Duellniederlagen. Chefantreiber beim Leader, der nun fünf Punkte Vorsprung hat: Tom „Triplepack“ Raffl, der in den letzten vier Partien famos zehnmal netzte!