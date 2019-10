Irre Drogen-Lady stand plötzlich in Wirtshausküche

Im gleichen Moment kam ein 28-jähriger Wiener auf die Polizisten zu und teilte ihnen mit, dass es seine 27-jährige Freundin ist, die davongelaufen ist. Sie waren auf der Fahrt von einem Hip-Hop Festival in Feldkirchen (Bayern) nach Wien. Die 27-Jährige fuhr mit dem Pkw in St. Peter am Hart von der B148, Altheimer Landesstraße ab um beim Gasthaus eine Pause zu machen. Als sie ihr Lebensgefährte später wieder zum Fahrzeug bringen wollte, lief sie davon.