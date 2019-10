Fliegenfischer (75) ertrank hilflos in der Steyr

Der Steyrer Senior hatte das wunderbare Wetter am gestrigen Sonntag genützt, um unterhalb des Schlosses Leonstein im Steyrfluss als Fliegenfischer sein Glück zu versuchen, war dabei in den Fluss gestürzt. Die Ursache ist unbekannt, eventuell war er ausgerutscht. Der Steyrer wurde bäuchlings zu zwei anderen Anglern hinabgetrieben, die weiter flussabwärts, in etwa 100 Metern Entfernung und außer Sichtweite des Vorfalls fischten.