Die besten Tipps für das Wochenende in Wien

#Wiener Wiesn

Mehr als zwei Wochen zünftige Musik, österreichisches Brauchtum, spezielle Schmankerl und eine Stimmung, die ihresgleichen sucht. Das ist die Wiener Wiesn, die am Wochenende ins Finale geht. Am Sonntag findet das letzte Mail Musik in der Zelten statt. Unbedingt noch hinschauen. Tipp: Die jungen Zillertaler spielen am Sonntag im Wojnars Zelt, bei freiem Eintritt.

Wo: 2., Prater