Alkolenker kam von Westautobahnabfahrt ab

Der 65-Jährige wollte um 23.20 Uhr in Richtung Wien auffahren, kam von der Straße ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Sein Wagen überschlug sich in der Folge noch und kam im angrenzenden Straßengraben am Dach zum Liegen. Nachfolgende Lenker riefen Hilfe. Der Wiener ist zwar unverletzt geblieben, ein Alkotest ergab aber 1,1 Promille. Der Mann musste seinen Führerschein abgeben. Sein Auto wurde abgeschleppt.