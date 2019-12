Premiere: Wiens erste Coiffeur-Café-Patisserie

In Wien gibt es eine Vielzahl an Kaffeehäusern und auch eine Menge an Frisören. Eine Kombination aus beidem inklusive gab es bis dato jedoch nicht. Das hat sich nun geändert: Nach einer gemeinsamen Weltreise haben die beiden Brüder Florian und Franz-Ferdinand beschlossen einen solchen Concept-Store in Wien zu eröffnen. "Wir haben ein solches Lokal wie unseres eigentlich nirgends auf der Welt entdeckt. Nur in einer kleineren Ausgabe am Bondi Beach in Australien. Schnell war uns klar: Wenn etwas funktionieren kann, dann das. Die Klientel ist ähnlich, die Energie genau diesselbe.“ Rasch war auch Bruder Fabian von der Idee begeistert. So wurde die grundsätzlich schon einzigartige Kombination, dank seiner Expertise als Konditormeister, auch noch um eine Patisserie ergänzt.