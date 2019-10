Lieder von Liebe und Leid und ein Lausbub

Ganz Gentleman, in Nadelstreif mit Schirmmütze, begrüßte Willi Resetarits Publikum und Musikerkollegen. „Wir werden alle Jahreszeiten der 1950er mit dem Mundart-Dichter durchschreiten“, so Resetarits, um gleich das Liebeslied „Aum eaxtn is ma one dia“ anszustimmen. „i bring ka aug ned zua en dera weißn frua, waun’s fire schlogt und ole aumschln schrein, i kent ma’s heazz ausreißn um fire in da frua“, schmetterte er ins Publikum und brachte, begleitet von Bergers Saxophonspiel und Philipp Kopmajers Percussion die Stimmung zum Brennen. Um sicher zu gehen, dass alle lauschten, sang er bei der nächsten Nummer gleich den falschen Refrain. Im mittlerweile 70-jährigen Musiker steckt halt immer noch ein Lausbub. Den spielte er auch aus bevor Herbst und Winter nahten. „Ich rate in der Pause unsere CD zu kaufen. So kurz vor Weihnachten, kann man ein geschmackvolles Geschenk gut brauchen.“