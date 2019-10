Premiere: Ich war noch niemals in New York

Filmstart „Ich war noch niemals in New York“ ist am 17.10. und wird nach dem erfolgreichen Musical mit der Musik von Udo Jürgens ausgestrahlt. TOP: Die „Krone“ verlost eine Costa-Kreuzfahrt für 2 Personen im Wert von € 5.000,-. Für die Österreich-Premiere am 15.10. verlosen wir zusätzlich 25x2 Premierentickets incl. Red Carpet und 50 CDs vom Soundtrack zum Film!