Ex-Rapidler erlebt Halle-Attentat hautnah mit

Der 28-jährige US-Amerikaner saß Mittwochmittag gerade mit einem Reporter der „Sport Bild“ für ein Interview in einem Cafe, nur wenige Meter vom Tatort entfernt. Der Ex-Rapidler berichtete der „Bild“-Zeitung von den dramatischen Minuten: „Ich hatte noch nie so starkes Herzklopfen. Der Gastwirt kam in den Raum gestürmt und sagte, wir sollen vom Fenster weg. Als überall Polizei war, hab ich mich dann raus getraut und bin zum Training gefahren.“