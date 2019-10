So bedroht die Klimakrise die steirischen Almen

Patrick Schwager und Christian Berg vom Institut für Biologie an der Uni Graz haben für ihre Studie das Worst-Case-Szenario angenommen: Um vier Grad steigt in ihrer Rechnung die Durchschnittstemperatur. Was sie herausgefunden haben, ist dramatisch: 90 Prozent des Lebensraumes, den viele Pflanzen im Alpen-Raum in der Steiermark heute benötigen, werden sich so stark verändern, dass die Arten keine Grundlage mehr zum Leben haben. Die Bedingungen wären dann nicht mehr für sie geeignet.