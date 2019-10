Biker prallte nach Sturz gegen ein Fundament

Der 46-Jährige aus dem Bezirk Südoststeiermark lenkte gegen 13 Uhr sein Motorrad auf der B73 von Kirchbach kommend in Richtung Prosdorf. Auf dem sogenannten Guggitzberg rutschte ihm in einer langgezogenen Linkskurve das Vorderrad weg. Der Motorradfahrer kam zu Sturz, schlitterte über die Fahrbahn und prallte gegen das Fundament eines Maschendrahtzaunes. Nach der Erstversorgung wurde der Verunfallte mittels Notarzthubschraubers in das LKH Graz geflogen und mit einem Becken- und Oberschenkelbruch stationär aufgenommen.