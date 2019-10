Wiener Sängerinnen thematisieren Depressionen

Die gebürtige Wienerin mit iranischen Wurzeln ist in einem internationalen Umfeld aufgewachsen - insgesamt spricht sie fünf Sprachen. Schon im frühen Alter von sieben Jahren stand Samira das erste Mal auf der Bühne und ließ ihrer gefühlvollen Stimme freien Lauf. Seither steht die Sängerin mit ihren Songs auf der Bühne und zieht ihr Publikum mit einem deutschsprachigen Musik-Mix aus Pop, Rnb und Elektro, in ihren Bann. Die ausgebildete Radiomoderatorin und Werbesprecherin Samira Dadashi veröffentlicht 2016 ihre erste Single „Einmal um die Welt“. Nach einer Kreativpause erschien im Juni 2019 ihr Song „Sandgeflüster“. In diesem Jahr folgen noch zwei weitere Releases - die Musikvideos dazu wurden in verschiedenen Ländern gedreht und nehmen die Zuseherinnen mit auf eine Reise.