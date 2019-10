Raffl-Klub: Wut-Zimmer für enttäuschte Fans

Im Stadion Wells Fargo Center hat Philadelphia ein „Wut-Zimmer“ eingerichtet, in dem Anhänger in Schutzausrüstung nach dem Spiel Gegenstände zerschmettern können. Dafür stehen Baseball-Schläger, Vorschlaghämmer und natürlich Hockeyschläger zur Verfügung, abreagieren können sich die Fans an TV-Geräten, Gitarren und Geschirr. Fünf Minuten im Wutzimmer kosten 35 Dollar oder 60 Dollar ab zwei Personen.