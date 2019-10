Veraltetes Rollenbild: Sexy shoppen und schminken

Das Programm der erfolgreichen Blogger und Influencer besteht aus der puren Selbstinszenierung und -darstellung - und die kommt gut an. Doch dabei orientieren sich die jungen Frauen vor allem an veralteten Rollenmustern. Das ist das Ergebnis der Studie „Weibliche (Selbst-)Inszenierung in den neuen Medien“ der Stiftung MaLisa. Für die wissenschaftliche Arbeite, die von der Universität Rostock und der Filmuniversität Babelsberg durchgeführt wurde, wurden 1000 YouTube-Kanäle und 2000 Videos untersucht sowie 14 YouTuberinnen interviewt.