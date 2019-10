Klagenfurter mitten im Chaos von Ecuador

Der öffentliche Verkehr steht still, Demonstranten liefern sich wilde Straßenschlachten mit der Polizei, kriminelle Banden nutzen die Situation für Plünderungen und Schießereien. „In Ecuador wurde der Ausnahmezustand verhängt. Wir sind laufend in Kontakt mit unserer Botschaft“, ist Dr. Johannes Strasser vom Außenministerium alarmiert. Denn auch Österreicher sind im Land am Äqator zwischen die Fronten geraten. „Die Straßen in Ecuador brennen, der Verkehr ist lahmgelegt, Flughäfen sind gesperrt. Immer wieder kommt es zu Gewalt gegen die Polizei und Zivilisten. Straßenbanden liefern sich Schießereien“, schildert der Auslandskärntner, Entwicklungshelfer und Autor Hannes Krakolinig die Situation vor Ort. Der Klagenfurter sollte zur Zeit eigentlich Kinder der Kichwa-Indianer mit Hilfsgeldern aus Österreich beim Schulstart unterstützen: „Die Straßen dorthin sind aber gesperrt.“