Mercedes X 350d: Offroadtour in Albanien artet aus

Auch das Fahrgefühl ist tendenziell eher grobschlächtig. Ein Leiterrahmen mit Schraubenfedern (immerhin!) wird sich immer nach Geländewagen anfühlen. So rumpeln wir also über Offroadpisten, allerdings je schneller, desto angenehmer. Der Allradantrieb schickt prinzipiell 60 Prozent der Kraft nach hinten, eine elektromechanisch regelbare Längsdifferenzialsperre im Verteilergetriebe (0-100%) sorgt immer für Vortrieb, den Rest besorgen Quersperre hinten und Untersetzung. Umgeschaltet wird per Drehregler. Serienmäßig beträgt die Bodenfreiheit 20 Zentimeter, optional sind es 22 cm. Hin und wieder setzen wir trotzdem auf. Die Wattiefe von 60 cm konnten wir nicht testen, weil die unter Wasser gesetzten Straßen am Tag nach dem Unwetter gesperrt waren. So fand der Trip also nicht in der Badewanne statt, sondern zuerst in der Dusche und dann in der Sonne.