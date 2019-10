Minus 30 Prozent auf das Heino-Abschiedskonzert

Er ist seit mehr als 60 Jahren im Geschäft und zählt mit über 50 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Sängern im deutschsprachigen Raum. Nach einer ausverkauften Abschiedstournee in Deutschland gibt Heino nun in Österreich ein einzigartiges Zusatzkonzert. Am 26. Oktober findet das Rock-Konzert des Superstars in der Linzer Arena statt. Mit großer Band und Chor im Gepäck, wird Heino ordentlich rocken. Von Rammstein über die Toten Hosen bis hin zu den altbewährten Heino-Hits im neuen Stil ist alles dabei. Hannelore, Heino’s Ehefrau, ist gebürtige Linzerin und wünschte sich das Abschiedskonzert in ihrer Geburtsstadt.