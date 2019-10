Auf Schulumbau musste 17 Jahre gewartet werden

Im Schulzentrum in Hartkirchen wird in den nächsten vier Jahren definitiv kein Stein auf dem anderen bleiben. Im Zuge der Umbauarbeiten wird zunächst das Hallenbad geschliffen und durch einen Schul- und Pausenhof ersetzt. Die Mittelschule wird völlig umgebaut und in eine Volksschule „umgewandelt“. Dafür wird im zweiten großen Bauabschnitt die Volksschule dem Boden gleichgemacht und als Mittelschule mit einem großen Turnsaal wiedererrichtet.