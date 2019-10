Otto Wagners Steinhof-Kirche empört das Kaiserhaus

In der Sendung „Damals“ nimmt Sie krone.tv mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte unseres Landes und das Archiv der Kronen Zeitung. Was hat die Österreicher bewegt und unser Land geprägt? Zeitzeugen, Experten und die Redaktion der „Krone“ schildern ihre persönlichen Eindrücke. Am 8. Oktober 1907 wird im Westen Wiens die Landesheil- und -pflegeanstalt Steinhof eröffnet. Schon am Tag der Feierlichkeiten sorgt die von Otto Wagner entworfene Kirche für einen Skandal.